Kritiek op Jörgensen: ‘Je bent wel prof met een lopend contract’

Nicolai Jörgensen was in januari dicht bij een transfer naar Newcastle United, maar Feyenoord liet hem uiteindelijk niet gaan. Sinds de winterstop verkeert de Deense spits in een dramatische vorm en zijn laatste competitietreffer dateert van 24 december. Wim Kieft noemt het bij Rondo een mysterie dat Jörgensen zo uit vorm is.

“Die jongen heeft voor de Nederlandse competitie zoveel, dat hij niet slecht hoeft te spelen. Hij is een vrij aanspeelpunt, waar je altijd op terug kunt vallen. Ook als zijn doelpuntenproductie wat minder is. Dit moet gewoon een mentale kwestie zijn”, zoekt Kieft naar een verklaring. In alle competities zorgde Jörgensen dit seizoen voor negen doelpunten en drie assists. Newcastle United had naar verluidt een bedrag rond de twintig miljoen euro over voor de spits, maar Feyenoord weigerde.

“Je bent uiteindelijk wel prof met een lopend contract. Het is teleurstelling, dat kan even duren, maar we gaan wel gewoon door. Het seizoen gaat nog door, er komt nog een WK aan”, vervolgt de oud-spits, die stelt dat Jörgensen een voorbeeld kan nemen aan de werklust van AZ-spits Wout Weghorst. “Als ik hem zie spelen, zie ik niet iemand die goed genoeg is voor de top, maar hij heeft de wil om iets te verbeteren en straalt iets uit. Jörgensen straalt helemaal níets uit.”