‘De meesten zijn voor teveel gehaald, omdat men wist dat we geld hadden’

Everton spendeerde de afgelopen tijd het nodige aan versterkingen. Ronald Koeman trok afgelopen zomer de portemonnee om zijn selectie te versterken, maar hij kreeg the Toffees niet aan het voetballen en werd vervangen door Sam Allardyce. Big Sam is van mening dat Everton de afgelopen transferwindows teveel geld uitgegeven heeft.

“Je ziet dat de meeste spelers voor teveel geld gehaald zijn, omdat iedereen wist dat Everton geld had. Iedere speler krijgt daardoor een hogere prijs voor Everton. Als we Manchester United waren geweest, waren die prijzen waarschijnlijk nog hoger geweest. We zitten nu eenmaal in de situatie waarin we spelers alleen voor een bepaalde prijs kunnen halen en anders niet”, wordt Allardyce geciteerd door de Liverpool Echo.

“Het is wel zo dat de spelers er mee om moeten gaan dat er veel geld voor ze betaald is”, vervolgt de manager van Everton, die zijn ploeg zaterdag met 1-0 zag verliezen van Watford. “Wat de club vorig jaar bereikt heeft, was een exceptionele prestatie. We zijn er vervolgens niet in geslaagd om een doelpuntenmaker te halen, die er in de persoon van Romelu Lukaku vorig seizoen wel was. Wat voor team je ook hebt, zonder doelpuntenmaker is het nu eenmaal een stuk lastiger.”