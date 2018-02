Boymans keert terug bij FC Utrecht: ‘We willen elkaar helpen’

Ruud Boymans is terug bij FC Utrecht. De 28-jarige aanvaller gaat bij de beloftenploeg werken aan zijn ‘revalidatietraject’, zo laten de Domstedelingen via de officiële kanalen weten. Over de contractduur doet FC Utrecht geen mededelingen.

Boymans is geen onbekende voor FC Utrecht, want tussen 2014 en 2016 speelde hij al 24 competitiewedstrijden in De Galgenwaard. Daarin kwam hij toen tot 19 treffers. De Telegraaf meldde eerder al dat Boymans waarschijnlijk in de laatste maanden van het seizoen wordt toegevoegd aan de eerste selectie van trainer Jean-Paul de Jong.

“Ik ga er alles aan doen om weer volledig wedstrijdfit te worden en wil elke week weer een stap dichterbij dat doel komen. Dat ik de kans krijg dit traject samen met FC Utrecht in te gaan, stemt mij zeer tevreden”, reageert hij nu. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is blij met de terugkeer van de publiekslieveling.

“Met Ruud heb ik, nadat hij bij FC Utrecht vertrok, contact gehouden. Na de ontbinding van zijn contract hebben we de mogelijkheid van een terugkeer van Ruud naar FC Utrecht besproken. Daaruit kwam naar voren dat we er allebei alles aan willen doen om Ruud terug te krijgen op zijn oude niveau. We willen elkaar helpen. Wat er verder uit deze samenwerking voortvloeit, zal de toekomst uitwijzen. Maar één ding is zeker: een fitte Boymans is voor FC Utrecht een zeer interessante speler.”