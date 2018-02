Berghuis: ‘Er was wat frustratie en irritatie tussen Van Beek en mij’

Steven Berghuis kwam eerder deze week negatief in het nieuws nadat hij op de training zijn ploeggenoot Sven van Beek had geschopt tijdens een partijspel. Hoewel alles niet lang daarna weer koek en ei was tussen de twee Feyenoorders, heeft Berghuis wel spijt van zijn actie.

"Wat moet ik erover zeggen? Je speelt een partij op het scherpst van de snede. Zo wordt iedereen beter en zo speel ik iedere partij", kijkt Berghuis in gesprek met RTV Rijnmond terug op het incident. "Er was wat frustratie en irritatie tussen Van Beek en mij. Mijn reactie is niet goed. Ik had het niet moeten doen, maar het gebeurt gewoon. We hebben elkaar de hand geschud en voor ons is het nu klaar. Of er meer achter zat? Nee, helemaal niet. Het was gewoon een partij en die speel ik om te winnen. Zo simpel is het.”

Berghuis verscheen zondag gewoon aan de aftrap bij Feyenoord tegen PSV. In de rust werd hij vanwege een bovenbeenblessure vervangen door Jean-Paul Boëtius. Vanaf de kant zag hij zijn ploeggenoten met 1-3 ten onder gaan. "Ik denk dat het vertrouwen in de ploeg broos is. We hielden de bal niet lang in het team. Daardoor konden we niet domineren en hadden we geen controle over de wedstrijd. PSV voelde zich daardoor sterk en was het voor ons lastiger."

Over de ernst van zijn blessure kon Berghuis niet veel zeggen. "Het is niet zo heel goed, anders was ik er niet uit gegaan. Ik hoop dat ik woensdag (duel met Willem II, red.) kan halen." Ook Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn buitenspeler er woensdag bij is in de halve finale van de KNVB Beker. "Ik wilde met hem geen risico nemen voor woensdag. Ik hoop dat hij dan wel fit is, maar vandaag moesten we hem wisselen."