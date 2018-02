Moedeloosheid overheerst bij Ajax na kostbaar puntverlies: ‘Same old story’

De titelaspiraties van Ajax liepen zondagmiddag een flinke knauw op. De Amsterdammers kwamen op eigen veld niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen ADO Den Haag, waardoor de achterstand op koploper PSV later op de dag kan oplopen tot liefst zeven punten. Joël Veltman maakte na afloop van het duel een moedeloze indruk.

De verdediger zag hoe Ajax met name in de tweede helt enkele goede mogelijkheden om zeep hielp. "Same old story: je bent de betere, houdt de nul, maar je scoort niet", baalde hij voor de camera van FOX Sports. "Waar het aan ligt? Je scoort niet. Je vraagt je af: hoe kan dat nou? Die bal moet er gewoon in. We hadden in eerste minuut al een goede kans. Op het laatst kregen we een kans waar drie man aan onderdoor gingen. Gorter hield hem nog tegen."

Ajax kan later op de dag op een achterstand van zeven punten gezet worden door PSV, waardoor de beslissing in de titelrace zich reeds lijkt af te tekenen. "Dat zie je pas aan het einde van de rit, maar dit zijn dure punten. Je had het liefst drie punten gehad en lekker achterover geleund. Het enige wat je kan helpen..is niets. Ik baal hier echt van. Als zij verliezen loop je een puntje in, maar het is eigenlijk schandalig", aldus Veltman.

Robert Zwinkels bleek net als in de heenwedstrijd een sta-in-de-weg voor Ajax. "In de eerste helft hadden we het nog redelijk onder controle, maar in de tweede helft werd het drukker voor mijn doel. Ik moest een aantal keer ingrijpen", reageerde de ADO-doelman. "De krachten vloeiden weg bij ons en Ajax probeerde er doorheen te combineren. Dan moet je even met z'n allen de hakken in het zand zetten en daar zijn we goed in dit seizoen. Ik groeide in de wedstrijd, dat had ik thuis ook."