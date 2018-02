Conte blikt terug: ‘Nu speelt hij helaas voor Manchester United’

Het duel tussen Manchester United en Chelsea van zondagmiddag is voor Nemanja Matic een weerzien met tal van ex-ploeggenoten. Twee maanden na het winnen van de landstitel met de Londenaren werd de 29-jarige middenvelder voor een bedrag van circa 44 miljoen euro aan de concurrent verkocht. Een transfer die Antonio Conte enigszins betreurt.

Matic heeft zich in zijn eerste seizoen op Old Trafford moeiteloos aangepast. De ervaren Serviër werd in alle 27 competitieduels ingezet en manager José Mourinho deed in andere competities ook achtmaal beroep op de middenvelder. “Ik kan alleen maar zeer goed over Matic praten”, vertelde Conte in aanloop naar de krachtmeting in Manchester.

“Ik denk dat hij in ons kampioenjaar een van onze sleutelspelers is geweest. Nu speelt hij, helaas, voor Manchester United. Ik wens hem het allerbeste. Niet op zondag, maar in de toekomst. Hier hebben we het al een keer over gehad”, verzuchtte Conte. “Ik wil het hier eigenlijk niet weer over hebben, omdat ik het niet belangrijk en interessant vind.”

Matic was in twee verschillende periodes in totaal vijf jaar verbonden aan de club uit West-Londen. Daarin kwam de middenvelder, die in 2010/11 aan Vitesse werd uitgeleend, tot 123 optredens. Chelsea heeft een achterstand van drie punten op nummer drie Manchester United.