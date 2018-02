‘Barcelona en Real Madrid zijn de enige clubs die hem kunnen halen’

Manchester City maakte afgelopen maand de contractverlenging van Kevin De Bruyne wereldkundig. De oorspronkelijke samenwerking, die nog doorliep tot 2021, werd opengebroken en verlengd tot medio 2023. “Mijn intentie was ook om hier voorlopig te blijven, dus ik ben erg tevreden met mijn nieuwe contract", zei de middenvelder destijds.

Zaakwaarnemer Patrick De Koster onthult in een interview met Eleven Sports dat Real Madrid en Barcelona hebben gepolst naar De Bruyne. “Maar hij voelt zich gewoon gelukkig bij Manchester City. Iedereen wist dat De Bruyne zou verlengen bij City. Maar het is zo dat de groten der aarde, die de mogelijkheid hebben om hem te halen, de voorbije maanden gepolst hebben voor de Bruyne, wat er mogelijk is.”

“Maar Kevin voelt zich gewoon zo gelukkig bij Manchester City.” Op de vraag of Barcelona en Real Madrid ‘de groten der aarde’ zijn, is De Koster duidelijk. “Het zijn de enige clubs die dat kunnen hé. Er zijn er niet veel meer. Oké, de nummer 37 in China kan hem ook betalen, maar dat is geen toekomstperspectief voor Kevin. Hij weet dat hij daar meer kan verdienen dan in Europa, maar wat kan hij daar op zijn leeftijd gaan doen.”

De Bruyne, 26 jaar, kwam in de zomer van 2015 over van VfL Wolfsburg voor ongeveer 75 miljoen euro. Een eerder verblijf in Engeland bij Chelsea was geen onverdeeld succes, maar bij Manchester City is hij tot een van de beste middenvelders ter wereld uitgegroeid.