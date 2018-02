Hargreaves roept United op tot actie: ‘Er wordt een hetze tegen hem gevoerd’

Paul Pogba wordt de laatste weken hevig bekritiseerd in Engeland, maar Owen Hargreaves vindt dat de middenvelder van Manchester United meer krediet verdient. De oud-voetballer stelt dat Pogba onder een vergrootglas ligt vanwege zijn status en denkt dat hij vooral deelt in sportieve malaise bij de Engelse grootmacht.

Manchester United verloor twee van zijn laatste drie wedstrijden in Premier League en maakte midweeks ook geen onuitwisbare indruk in de Champions League op bezoek bij Sevilla (0-0). Volgens Hargreaves is het echter onterecht om Pogba aan te wijzen als zondebok. "Er wordt overduidelijk een hetze gevoerd tegen Paul Pogba. Ik weet niet waarom, want hij is een fantastische voetballer", laat de voormalig speler van onder meer Bayern München en Manchester United weten in gesprek met Radio 5 Live.

"Naar mijn mening begon hij het seizoen werkelijk exceptioneel, maar vanaf de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur is het minder geworden", vervolgt Hargreaves. Manchester United ging eind januari kansloos met 2-0 onderuit op bezoek bij de Londenaren, maar Hargreaves benadrukt dat Pogba niet als hoofdschuldige aangewezen kan worden voor die verliespartij. "Natuurlijk kon hij het spel niet beïnvloeden in een tweemansmiddenveld."

"In de laatste vijf wedstrijden heeft hij niet gebracht wat hij kan brengen, maar dat komt in mijn ogen voor een groot deel vanwege zijn positie. Er wordt een hetze tegen hem gevoerd vanwege zijn prijskaartje, activiteiten op social media en kapsel, maar hij is een briljante voetballer. Hij is een geweldige teamgenoot en een goede jongen. Nu er een bepaald beeld is ontstaan over hem, zal het er niet beter op worden. Er moet een oplossing gevonden worden, maar hij zit bij de perfecte club. Ze moeten hem vertrouwen geven door hem op te stellen op de positie waar hij bij Juventus succesvol was", aldus Hargreaves.