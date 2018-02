FC Groningen blijft in 2018 zonder zege door late treffer Te Vrede

FC Groningen heeft opnieuw niet weten te winnen. Vrijdagavond leek het er lang op dat tegen NAC Breda de eerste overwinning van 2018 geboekt zou gaan worden, maar vlak voor tijd gooide Mitchell te Vrede roet in het eten. De winterse aanwinst schoot vlak voor tijd de 1-1 binnen.

Afgaande op de statistieken ging NAC een lastige avond tegemoet. FC Groningen had immers de laatste vijf thuiswedstrijden tegen de Bredanaars niet verloren. Eerder dit seizoen won de ploeg van Stijn Vreven nog met 2-1, maar nog nooit werd de Trots van het Noorden twee keer in één seizoen verslagen. Ook vrijdagavond gebeurde dat niet. Door een eigen doelpunt van Pablo Marí kwam Groningen nog wel op voorsprong, maar redde Te Vrede een punt voor de bezoekers.

In de eerste helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder en golfde het spel op en neer. De grootste kans was er na negen minuten spelen voor Mahi, die van binnen het strafschopgebied vrij kon uithalen en hard op de lat schoot. Aan de andere kant wist NAC af en toe wat speldenprikjes uit te delen. In de slotfase van de eerste helft was Mounir El Allouchi met een bekeken afstandschot dicht bij de openingstreffer, maar hij stuitte op Sergio Padt. In de rebound was het opnieuw de keeper die redde, nu op een inzet van Te Vrede. De sluitpost werd vlak voor rust wederom aan het werk gezet toen Lucas Schoofs een grote kans kreeg. De middenvelder kreeg de bal echter niet onder controle, waardoor Padt eenvoudig kon oprapen.

De thuisploeg kwam na rust sterk uit de kleedkamer. Het doel van Nigel Bertrams werd gezocht, terwijl in de tegenstoot Thomas Agyepong een grote kans kreeg. Oog in oog met Padt stuitte hij op de keeper. Daarna was het wachten op een doelpunt van Groningen. De druk op de achterhoede van NAC groeide en uiteindelijk werd de sterke fase van de ploeg van Ernest Faber beloond met een treffer. De opgekomen Django Warmerdam leverde vanaf de linkerflank een prima voorzet af op Mahi, die voor zijn directe tegenstander kwam en niets hoefde te doen omdat de bal via de Spaanse verdediger Marí in de verre kruising belandde.

In de slotfase kreeg Groningen een aantal kansen om de wedstrijd te belissen. Nadat eerder al de paal was geraakt, mikte de Japanner Ritsu Doan na 82 minuten spelen de lat na goed voorbereidend werk van Mahi. Omdat de thuisploeg de marge niet wist te vergroten, bleef NAC hopen op een resultaat. Met nog een kleine vijf minuten op de klok werden de gemisten kansen van Groningen hard afgestraft. Te Vrede dook op voor Padt en in eerste instantie wist de keeper nog redding te brengen, maar hij was kansloos op de tweede inzet van de spits. Zodoende wacht Groningen na zeven wedstrijden nog altijd op de eerste zege van het jaar. Alleen in 1971 liet een overwinning langer op zich wachten. Toen duurde het negen wedstrijden voordat een zege werd geboekt.