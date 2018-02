Kraker tussen Arsenal en AC Milan in achtste finale Europa League

De loting voor de achtste finale heeft een topaffiche opgeleverd tussen Arsenal en AC Milan. De twee clubs werden vrijdag als laatste aan elkaar gekoppeld in Nyon. De wedstrijden in de achtste finale worden gespeeld op donderdag 8 en 15 maart.

Voor het eerst was er geen sprake van geplaatste en ongeplaatste teams. De ploegen konden elkaar allemaal treffen, met uitzondering van Russische en Oekraïense clubs. Éric Abidal verrichtte de loting. Hij zorgde er aanvankelijk voor dat de grootmachten elkaar ontliepen, maar zorgde op het laatst toch nog voor een groot affiche.

Arsenal bereikte donderdag de achtste finale, ondanks een beschamende 1-2 nederlaag tegen Östersunds. Milan was met 1-0 te sterk voor Ludogorets en had in Bulgarije al met 0-3 gewonnen. Memphis Depay en Kenny Tete nemen het met Olympique Lyon op tegen CSKA Moskou; het Sporting Portugal van Bas Dost treft Viktoria Plzen. De ploeg die als eerste staat genoteerd in het overzicht, begint met een thuiswedstrijd.

De volledige loting:

Dynamo Kiev (Oek) - Lazio (Ita)

RB Leipzig (Dui) - Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Atlético Madrid (Spa) - Lokomotiv Moskou (Rus)

CSKA Moskou (Rus) - Olympique Lyon (Fra)

Olympique Marseille (Fra) - Athletic Club (Spa)

Sporting Portugal (Por) - Viktoria Plzen (Tsj)

Borussia Dortmund (Dui) - Red Bull Salzburg (Oos)

AC Milan (Ita) - Arsenal (Eng)