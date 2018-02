Batshuayi reageert zich af: ‘Hoop dat jullie het leuk hebben met volgen op tv’

Michy Batshuayi heeft donderdagavond op Twitter korte metten gemaakt met racisme. De aanvaller van Borussia Dortmund werd in het Europa League-duel met Atalanta Bergamo (1-1) op de tribune met apengeluiden bestookt, zo verzekert de van Chelsea gehuurde Belgisch international.

“2018 en nog steeds racistische apengeluiden op de tribunes... Echt?", reageert Batshuayi op Twitter. “Ik hoop dat jullie het leuk hebben met het volgen van de Europa League op televisie, terwijl wij door zijn", reageerde de aanvaller enigszins met een knipoog.

Batshuayi sloot zijn tweets af met de apen-emoji's en de hashtags: #SayNoToRacism en #GoWatchBlackPanther. Dat laatste verwijst naar de film die in première is gegaan in de bioscoop en gaat over een zwarte superheld.

Dortmund balanceerde in Bergamo op de rand van uitschakeling, maar dankzij de late gelijkmaker van invaller Marcel Schmelzer gaat Dortmund toch door. De ploeg van trainer Peter Stöger had vorige week voor eigen publiek met 3-2 gewonnen. Met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis kwam Atalanta tijdens de return al na tien minuten op voorsprong via Rafael Tolói. Met 1-0 was Atalanta virtueel door naar de volgende ronde, maar in de slotfase kwam Dortmund langszij.

2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! ??????? hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through ?????? #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther ??? — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 22 February 2018

Atalanta-preses Antonio Percassi bood na afloop zijn excuses aan. “Ik zal eerlijk zijn, ik heb het niet gehoord. Als het inderdaad voorgevallen is, ben ik zeer teleurgesteld en bied ik hierbij mijn excuses aan. Dit had nooit mogen gebeuren.”