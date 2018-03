Cultheld uit Breda speelt uit verzet systematisch met Ambrose in eDivisie

Sinds dit jaar is Voetbalzone officieel digitale partner van de eDivisie. Veel van onze bezoekers moeten er, net als wijzelf, nog behoorlijk aan wennen en daarnaast roept het fenomeen de nodige vragen op. Voor de buitenwacht is het soms amper te volgen: Cristiano Ronaldo in de spits van Ajax en Gareth Bale op de flank bij PSV? Wat is daar precies de gedachten achter en waar gaat het naartoe met deze trend? Voetbalzone vroeg vijf Nederlandse esporters tekst en uitleg. Eerder verscheen deel een van de spoedcursus over de opkomst van het fenomeen. Vandaag behandelen we de competitieopzet van de Nederlandse eDivisie.

Kick-off

Begin 2017 werd voor het eerst door alle achttien voetbalclubs op het hoogste niveau in de eDivisie gespeeld. Het wedstrijdprogramma liep synchroon aan de Eredivisie en zodoende werd er na de winterstop een half seizoen afgewerkt. Van deze zeventien wedstrijden werden er negen gespeeld op de Playstation 4 en acht op de Xbox One. Dani Hagebeuk wist alle zeventien duels te winnen en werd ongeslagen kampioen. Op dit moment wordt het tweede seizoen in de digitale competitie afgewerkt. Ditmaal worden twee halve competities gespeeld waarvan de eerste op de Playstation werd gewonnen door Ali Riza Aygün van PSV. Ook na de winterstop is de Eindhovenaar op de Xbox goed begonnen.

Ali Riza Aygün van PSV won de eerste competitiehelft op de Playstation.

FIFA Ultimate Team

De spelmodus die beide seizoenen gespeeld wordt, is het internationaal populaire FIFA Ultimate Team. Praktisch betekent het dat behalve de tenues weinig doet herinneren aan het team waarvoor de esporters uitkomen en juist dat is een pijnpunt voor veel voetbalfans. Velen zouden liever het ‘echte clubteam’ zien in plaats van een reeks inwisselbare teams met spelers als Neymar en icons als Ruud Gullit in de basis. Een alternatieve speelmodus waarbij alle spelers een ranking hebben van 85 werd echter afgewezen door EA Sports. Ondanks de wens van de supporters en de Eredivisie zelf is deze opzet noodzakelijk om in de structuur van de rest van de wereld te vallen, zo staat op de officiële website van de eDivisie te lezen.

Het voordeel is wel dat, los van het financiële aspect, alle clubs gelijke kansen hebben. Daarnaast is FUT internationaal de standaard. Kampioen Ali Riza heeft zich er inmiddels bij neergelegd: “Dat we moeten spelen met fantasieteams is weinig aan te doen. Internationaal wordt alles met Ultimate Team gespeeld, dus we kunnen niet anders. Ik gebruik af en toe Hirving Lozano weleens en dat is wel erg leuk natuurlijk. De eDivisie vind ik verder echt een heel mooi concept, het is de enige competitie ter wereld die wekelijks live op televisie is te zien. In Frankrijk hebben ze ook een divisie, maar hier zijn we al een stuk verder qua exposure, fenomenaal.”

Kritische cultheld

Menno Bouhuijzen, esporter van NAC Breda, is kritischer: “Ik vind het eigenlijk nergens op slaan. De naam van het team wordt er aangehangen, maar behalve het shirt heeft het er niets mee te maken. Vanuit EA Sports is het commercieel gezien natuurlijk interessant, want als mensen de kwaliteit van onze teams zien, willen zij dat ook en gaan ze er geld tegenaan gooien door FUT-packs te kopen.” Inmiddels heeft de Bredanaar de status van cultheld verworven door zijn actieve verzet waarbij hij systematisch NAC-spits Thierry Ambrose opstelt in de competitie. De keer dat hij het met de gehele selectie van NAC opnam tegen FC Utrecht pakte minder goed uit: 0-5. “Hoewel keeper Mark Birighitti er best een paar van had mogen hebben”, voegt hij lachend toe. Zijn stunt werd met ruim tienduizend likes vervolgens wel de populairste post op Instagram van de eDivisie.

Jaey Daalhuisen van Feyenoord speelt tegen Menno Bouhuijzen van NAC Breda.

Competitieopzet

In de eDivisie speelt iedere club twee wedstrijden tegen elkaar waarvan een op de Playstation en een op de Xbox One. Beide competitiehelften zijn gescheiden en clubs mogen ervoor kiezen per console een andere speler in te zetten. De twee winnaars nemen het tegen elkaar op voor de eindoverwinning. De verdere verdeling van de plekken twee tot achttien heeft geen gevolgen. Doordat de competitie gekoppeld is aan de Eredivisie, betekent het dat bij degradatie van een club de speler ook automatisch uit de eDivisie verdwijnt, ongeacht het resultaat daar. Voor de esporter van Go Ahead Eagles maakte dat vorig seizoen geen verschil, want hij werd laatste, maar voor Romano Jansen van N.E.C., die netjes als negende eindigde, was het minder fraai.

Koen Weijland die onder meer de wedstrijden van commentaar voorziet, vindt dat de competitie stappen maakt: “Ik vind dat de eDivisie nu al veel beter staat dan vorig seizoen. Ik zie het uiteindelijk nog wel heel anders voor me, maar dat heeft met een heleboel dingen te maken. Ik ben blij dat dit er is en elke club zich eraan heeft willen verbinden. Ik denk dat het belangrijk is wat je uitstraalt naar de jonge kinderen en kijkers. Je moet het niet laten over komen alsof iedereen alleen maar binnen zit te gamen. Daarom ben ik blij dat er veel jonge frisse gasten bijzitten, dat is goed voor het imago en de beeldvorming. Als er alleen dikke, onverzorgde, niet-sportende en Red Bull-drinkende jongens achter die schermen zitten met een joystick, zou ik er ook niet mee geassocieerd willen worden. Ook Jaey van Daalhuisen van Feyenoord zet een streep door dat stereotype: “Het is echt niet zo dat esporters de hele dag zitten te gamen met een zak chips.”

Koen Weijland interviewt Danny Hazebroek van FC Utrecht voor de eDivisie.

Productie

De wedstrijden duren twee keer zes minuten en worden opgenomen in een studio van Fox Sports bij EndemolShine in Amsterdam. Dat heeft ook nadelen ziet Koen: “Ik hoop dat in de toekomst iedere speelronde op een losse dag is en niet vijf partijen op een opnamedag. Nu zie je dat aan het eind van zo’n dag iedereen kapot is. Die jongens zijn er ’s ochtendsvroeg, maar moeten halfacht ’s avonds nog aan de bak. Dan wordt het niveau en de sfeer minder. Spelers worden gaar, gaan zich irriteren en krijgen koppijn. Je wisselt steeds tussen focussen en wachten en je zit de hele dag naar schermpjes te staren met pratende mensen om je heen; dat is echt slopend. Je gaat het ook aan alles zien. Dat is geen kritiek, want het heeft met budgetten te maken, maar in de toekomst moeten we daarvan af.”

Jaey vindt het sportief ook niet optimaal: “Op een opnamedag kan het goed gaan waardoor je er vijf wint, maar als je een klotedag hebt, help je ook meteen een serie speelronden om zeep. De eerste opnamedag was bijvoorbeeld mijn opa net overleden en liep het niet zo lekker. Dat speelt meteen een flinke rol. Uiteindelijk werd ik zesde op de Playstation, maar als die eerste dag beter was gegaan, was ik stukken hoger geëindigd.” Daarnaast zijn de uitslagen natuurlijk allemaal onder embargo en ook dat is niet altijd even makkelijk erkent Menno: “Het is best lastig om je mond te houden over de uitslagen na een opnamedag, zeker als je wat gedronken hebt, haha!”

Publiek

Koen die met ruim 100.000 volgers de grootste aanhang heeft, snapt goed dat het publiek aan het fenomeen moeten wennen: “Het is ook wel een beetje gestoord allemaal. Ik heb het zelf eerlijk gezegd nooit leuk gevonden om FIFA te kijken. Nu ik officieel commentaar geef natuurlijk wel, maar met vrienden thuis kon ik niet wachten tot ik zelf aan de beurt was. Ik had ook altijd het gevoel dat mijn wedstrijden heel intens waren en die van hun totaal niet. Ik had ook nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Er is op veel supportssites nog wel flink wat negativiteit rond de sport. Het heeft nog tijd nodig en het zal vast nooit helemaal geaccepteerd worden. Alleen je kunt ogen ook niet sluiten voor de populariteit; blijkbaar wordt er genoeg gekeken en vinden merken het interessant, dus dan is er ook geen discussie over het bestaansrecht.”

Intussen groeit de populariteit van de eDivisie gestaag. Het kanaal op YouTube heeft ruim 55.000 volgers en de best bekeken video is de Klassieker met meer dan 181.000 views. Ook op Instagram heeft de competitie tegen de 60.000 volgers. Vooral de jeugd is geïnteresseerd, maar ouderen op Facebook zijn soms aardig kritisch beaamt ook Ali Riza. Het verzet bij voetbalfans wordt wel langzamerhand minder constateert Menno: “Een paar conservatieve supportersgroepen bij ons riepen: ‘Een stadionverbod voor iedere esporter!’, maar inmiddels zien ze dat ik na de wedstrijden van NAC ook met een biertje in het supportershome sta, dus nu is het allemaal goed.”

