Arsenal-icoon woest na afwijzing: ‘Ik ben een van de grootste genieën’

Sol Campbell heeft de ambitie om als trainer aan de slag te gaan in het profvoetbal, maar Oxford United weigerde onlangs de oud-verdediger van onder meer Tottenham Hotspur en Arsenal in dienst te nemen. Campbell begrijpt niets van de afwijzing van de League One-club en steekt zijn woede over de gang van zaken niet onder stoelen of banken.

“Ik solliciteerde voor de baan, maar ze hebben mij niet geaccepteerd”, steekt de voormalig stopper, geciteerd door de Oxford Mail, van wal. “Misschien was het een gebrek aan ervaring? Zoiets als: ‘bla, bla bla...’ Ervaring?! Hoe kan ik ervaring opdoen als ik een baan nodig heb om ervaring op te doen? Ik wil niet te diep zinken en een baan op een te laag niveau accepteren.”

“Dat ik onder iemand werk en dan bij mezelf denk: wat doe ik hier? Ik wil gewoon zelf een club managen. Ik ben zelfverzekerd. It’s not rocket science... Het is gewoon het runnen van een voetbalclub. Het is zeker nog gemakkelijker op dat niveau. Als je intelligent genoeg bent en een snelle leerling bent, weet je binnen twee of drie wedstrijden wat de ploeg nodig heeft.”

“Waar het team aan moet werken op de training om te overleven, om beter te worden, om de play-offs te halen of om zelfs kampioen te worden”, vervolgt de Engelsman. “Ik ben intelligent genoeg. Ik kan sommige mensen gewoon niet geloven… Ik ben een van de grootste genieën in het voetbal en ik wordt aan de kant gezet vanwege een gebrek aan ervaring. Misschien ook omdat ik gewoon zeg wat ik denk.”