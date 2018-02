Forse gage in China geweigerd na Man United-vertrek: ‘Zo ben ik niet’

Wayne Rooney besloot Manchester United afgelopen zomer in te ruilen voor oude liefde Everton. Na 559 wedstrijden en 253 doelpunten had de routinier kunnen besluiten om de Engelse grootmacht te verlaten voor het grote geld in China, maar dat wilde de Engelsman niet: "Zo ben ik niet, ik heb doelstellingen nodig."

“Ik heb druk nodig. De wil om te spelen zou verdwenen zijn als ik die optie had gekozen", aldus Rooney, in gesprek met de BBC, over de mogelijkheid om in China aan de slag te gaan. Na dertien jaar ging Rooney weer voetballen voor the Toffees, dat eerder nog onder leiding stond van Ronald Koeman. De middenvelder annex aanvaller wilde heel graag terugkeren op Goodison Park.

"Ik wist dat ik meer druk zou voelen als ik terug zou keren bij Everton. Dat is wat ik wilde. Ik wilde mezelf bewijzen voor de fans van Everton, de club verder helpen en proberen prijzen te pakken. Ik denk dat het de perfecte keuze voor mij is geweest en hopelijk kunnen we in de komende twee of drie jaar eremetaal behalen", vervolgt de oud-international van Engeland.

"Het enige wat ik nog altijd wilde, is spelen. Dit komt door mijn houding om altijd te willen winnen, maar natuurlijk verander je in de loop der tijd. Je spel verandert ook. Twee jaar geleden begon ik te denken dat mijn beste positie inderdaad op het middenveld is. Ik heb geleerd hoe je je op die positie kan handhaven, ook door Ryan Giggs, die iedere training top was."