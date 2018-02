‘Real hakt knoop door en verkoopt recordaankoop voor 90 miljoen’

Gareth Bale wordt definitief op de transferlijst gezet, zo meldt Marca donderdag. De Spaanse krant meldt dat Real Madrid ontevreden is over de impact van de Welshman bij de Koninklijke in de afgelopen periode en de grootmacht heeft daarom besloten Bale komende zomer van de hand te doen.

Het moraal van Bale heeft de laatste weken een dieptepunt bereikt, zo schrijft Marca, mede vanwege het feit dat de aanvaller begin dit jaar nog regelmatig aan spelen toekwam. De laatste wedstrijden wordt de ex-speler van Tottenham Hotspur door trainer Zinédine Zidane steevast op de bank geposteerd, tot onvrede van de aanvaller zelf.

De krant stelt dat het onmogelijk voor Bale wordt om zich nog in de ploeg te spelen, aangezien jongere spelers zoals Marco Asensio het goed doen in de ogen van de Franse oefenmeester. Bij Real gelooft men naar verluidt dat Bale niet meer het niveau van Cristiano Ronaldo gaat halen, iets wat men wel toe zou schrijven aan Asensio en enkele andere jongelingen.

Real wil de blessuregevoelige international daarom komende zomer lozen, om ruimte te maken in de selectie én de salarisbegroting. De 28-jarige Bale kwam in 2013 naar Santiago Bernabéu voor het bedrag van 101 miljoen euro, maar Real wil best een verlies lijden bij een verkoop. Geïnteresseerde partijen, zoals Manchester United, zouden aan 90 miljoen euro voldoende hebben om Bale te strikken.