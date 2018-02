Adriaanse na uitschakeling Feyenoord: ‘Chelsea de hele wedstrijd beter’

In een groep met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk plaatste Feyenoord zich knap voor de volgende ronde van de UEFA Youth League, maar in de achtste finale bleek Chelsea woensdag een maatje te groot. De Engelsen wonnen in Londen met 5-2 en volgens Cor Adriaanse, trainer van de Rotterdamse talenten, was de uitslag terecht.

“Zij waren de hele wedstrijd beter”, aldus Adriaanse na de wedstrijd tegenover Feyenoord TV. “Voetbaltechnisch, gewoon alles wat ze doen. Ze schakelen simpel over van 4-3-3 naar 3-4-3, dus wat dat betreft hebben ze veel kwaliteit. Dus wat dat betreft hebben wij nog een hoop te leren. Als je ook ziet hoe we de goals tegenkrijgen... En ik geloof dat we binnen tien minuten met 2-0 achter stonden, dat is ook niet goed voor het zelfvertrouwen.”

Adriaanse deelde de mening niet van de verslaggever, die stelde dat het Feyenoord ook niet mee zat in Londen. “Dat moet je ook afdwingen en dat hebben wij vandaag niet gedaan. Dat heeft ook gewoon met de kwaliteit van Chelsea te maken. Dan is dit een heel mooie en leerzame wedstrijd, in Nederland krijg je niet zulke tegenstanders."

Al met al kijkt Adriaanse met een goed gevoel terug op de Youth League. “Als je ziet wat voor wedstrijden we hebben kunnen spelen, wat voor tegenstanders we hebben gehad en de mentale weerbaarheid die we hebben laten zien, dan kunnen we positief terugkijken op het toernooi. Een leerzame ervaring voor de jongens.”