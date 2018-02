Ajax betaalt ‘serieuze opleidingsvergoeding’ voor talent van PEC Zwolle

Julius Dirksen ruilt PEC Zwolle na dit seizoen in voor Ajax, zo maken De Blauwvingers via de officiële kanalen bekend. Dirksen is een centrale verdediger die in de Onder-15 speelt en onlangs ook zijn interlanddebuut maakte voor Oranje.

Technisch directeur Gerard Nijkamp betreurt het vertrek van Dirksen: “Door de leeftijd van Julius konden wij hem helaas nog geen contract aanbieden, waardoor hij nu voor een, weliswaar serieuze, opleidingsvergoeding naar Ajax vertrekt. De ervaring leert dat wanneer er een club uit de top drie langskomt, het schier onmogelijk is om een talent zoals Julius te behouden. Ondanks dat wij hem natuurlijk graag hadden behouden, zien we het ook als een compliment voor de ontwikkeling van de voetbalacademie dat onze jongens steeds vaker in de interesse staan van (inter)nationale topclubs.”

“PEC werkt er naartoe om in de nabije toekomst talentvolle spelers, zodra de mogelijkheid qua leeftijd en regelgeving zich voordoet, te contracteren en op die manier deze voetballers binnenboord te houden, met als doel ze klaar te stomen voor onze eerste selectie. Namens PEC Zwolle wensen wij Julius veel succes bij het vervolg van zijn carrière in Amsterdam”, aldus de sportbestuurder. Dirksen, die van nature een middenvelder is, kwam eerder uit voor SC Hoevelaken en maakte als E-pupil de overstap naar PEC.