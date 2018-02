Courtois twijfelt over toekomst: ‘Ik heb twee kinderen in Madrid'

Het lijkt erop dat Real Madrid komende zomer op zoek gaat naar een vervanger voor Keylor Navas. Zowel David de Gea als Thibaut Courtois wordt de afgelopen tijd geregeld in verband gebracht met de Koninklijke. De Belgische doelman van Chelsea zegt dat hij best wel wil luisteren naar het aanbod van Real Madrid.

“Ik heb nog geen beslissing genomen over mijn toekomst”, zegt Courtois in gesprek met Partidazo de la Cope. Hij zei onlangs dat zijn hart in Madrid ligt, maar dat is volgens hem verkeerd begrepen. “Ik heb twee kinderen in Madrid en dat is niet gemakkelijk. Ik denk niet dat Florentino Pérez naar mij zal bellen, maar hij zal contact opnemen met mijn zaakwaarnemer en ik zal naar hem luisteren.”

Het contract van Courtois bij Chelsea loopt nog tot medio 2019. “Ik heb nog een jaar contract bij Chelsea en ga graag met de club in gesprek. Zij hebben vanaf het begin vertrouwen in me gehad en dat ben ik niet vergeten”, besluit de doelman van the Blues. Chelsea haalde Courtois in 2011 weg bij Racing Genk en stalde hem vervolgens drie jaar op huurbasis bij Atlético Madrid.

Met Chelsea speelde Courtois dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen Barcelona. "We hadden kunnen winnen, maar een defensieve fout brak ons op. Barcelona had balbezit, maar het grootste gevaar kwam van ons. Als we niet aan de bal zijn, moeten we verdedigen. Ik vind dat Barcelona daar niet over moet klagen. In het Camp Nou zullen we hetzelfde moeten doen, we moeten zorgen dat Lionel Messi ver van het doel blijft."