De Vrij legt uit: ‘Het doet pijn om op deze manier te vertrekken’

Stefan de Vrij leek lange tijd zijn aflopende contract bij Lazio te gaan verlengen, maar maandag brachten de Romeinen naar buiten dat zij hun contractvoorstel aan de Oranje-international hebben ingetrokken. De verdediger, die nu naar alle waarschijnlijk aankomende zomer transfervrij de deur uitloopt, heeft dinsdagavond via een verklaring voor het eerst gereageerd op de situatie.

“Het is een erg moeilijke periode vol geruchten geweest, die nu uitkomt op een punt dat niemand heeft gewild. Helaas zijn we er door verschillende oorzaken niet in geslaagd om een voor alle partijen bevredigend akkoord te vinden. Ik begrijp de teleurstelling bij de fans van Lazio maar al te goed en het doet pijn om op deze manier te vertrekken”, legt de 26-jarige stopper uit op Instagram.

“Hoewel ik hier erg gelukkig ben en me thuis voel, moeten we soms uit onze comfort zone stappen om de doelen te bereiken die we onszelf hebben gesteld. Ik zal Lazio en de fans voor altijd dankbaar zijn omdat ze er voor mij waren en mij vertrouwen en kansen hebben gegeven. Ik heb geprobeerd dat altijd te laten zien door het beste van mezelf te geven en dat zal ik tot het einde blijven doen”, sluit hij af.

De Vrij ruilde Feyenoord in 2014 voor zeven miljoen euro in voor Lazio en groeide in de afgelopen vier jaar in het Stadio Olimpico uit tot een sleutelspeler en een van de beste verdedigers van de Serie A. Internazionale lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om de 33-voudig international van het Nederlands elftal in te lijven, al worden ook clubs als Juventus, Liverpool, Manchester United en Barcelona genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen.