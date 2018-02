‘Génésio ontsteekt in woede en onderwerpt Depay aan scheldkanonnade’

Bruno Génésio, de trainer van Olympique Lyon, was zondag woedend op Memphis Depay en Mariano Díaz. Het tweetal kreeg volgens RMC een scheldkanonnade te verduren in de kleedkamer: Génésio ontstak in woede over het 'egoïsme' van het tweetal in de wedstrijd tegen Lille.

In de uitwedstrijd tegen Lille leek er tijdens de rust geen vuiltje aan de lucht voor Olympique Lyon. Dankzij een dubbelslag van Bertrand Traoré in de eerste helft leidden les Gones met 0-2. Na rust kwam Lille echter terug tot 2-2. Depay en Díaz kregen kansen op een doelpunt en gingen in de ogen van hun trainer te vaak voor eigen succes. Toch mochten beide aanvallers van Génésio negentig minuten lang op het veld blijven staan.

Depay was de afgelopen wedstrijden echter niet zeker van een basisplaats. In de laatste vijf competitieduels kwam hij driemaal als invaller binnen de lijnen. Afgelopen donderdag stond Depay achttien minuten op het veld in het Europa League-duel met Villarreal (3-1 zege) en kwam hij eenmaal tot scoren. Donderdag wacht de return in Spanje. Het valt nog te bezien of Depay ditmaal wel vanaf de aftrap begint.