Seizoen winteraankoop AZ voorbij door zware knieblessure

Het seizoen van Ondrej Mihálik zit erop, zo maakt AZ via officiële kanalen bekend. De twintigjarige spits heeft vorige week in de wedstrijd tussen Jong AZ en Fortuna Sittard (2-0) zijn voorste kruisband afgescheurd, zo is uit nader onderzoek gebleken. Voor de Tsjech wacht nu een revalidatie van zes tot negen maanden.

AZ nam Mihálik in januari voor circa anderhalf miljoen euro over van het Tsjechische FK Jablonec. De jeugdinternational van Tsjechië doorliep de jeugdopleiding van die club en werd een half jaar verhuurd aan FC Sellier & Bellot Vlašim. Bij AZ ondertekende Mihálik een contract dat hem tot 2022 aan de club verbond.

Tijdens de uitwedstrijd tegen Willem II (0-2) zat hij voor het eerst bij de selectie van de Alkmaarders en trainer John van den Brom bracht hem in Tilburg als invaller in het veld. Ook tegen PEC Zwolle, in de KNVB Beker, en Roda JC Kerkrade viel de spits in. Vorige week speelde Mihálik voor het eerst met Jong AZ, maar na 39 minuten viel hij dus uit.