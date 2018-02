Lovende Ronald de Boer: ‘Fysiek is hij al klaar voor Barcelona’

Ronald de Boer vindt Matthijs de Ligt op dit moment rijper voor Barcelona dan Justin Kluivert, Frenkie de Jong en Donny van de Beek. Barcelona’s jeugdcoördinator José Maria Bakero was zondagmiddag aanwezig bij de competitiewedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax (0-1) om het viertal te bekijken. In de optiek van De Boer hebben alle vier ‘de X-factor’, maar is De Ligt degene die het meest klaar is voor een transfer naar Barcelona.

“Het zijn exceptionele talenten die de potentie hebben om voor Barcelona te spelen”, vertelt De Boer dinsdag in gesprek met De Telegraaf. Hij benadrukt dat de status van talent echter niet voor niets is en dat ze er verstandig aan doen om nog een paar jaar bij Ajax te blijven. “Ze moeten bij Ajax zó aanwezig zijn dat ze echt een aanwinst voor Barcelona kunnen worden. Laat Matthijs, Justin, Frenkie en Donny eerst maar eens heel veel vlieguren maken en Ajax kampioen maken.”

De Boer looft het volwassen spel van de achttienjarige De Ligt, die ‘geen gekke dingen doet’ en ‘fysiek klaar is’ voor Barcelona. “Het mooie bij Matthijs vind ik zijn natuurlijke overwicht. Ondanks zijn achttien jaar is hij al bezig met de mensen om hem heen. De meeste jongens op die leeftijd zijn nog niet zo ver. De ontwikkeling die Matthijs doormaakt, is geweldig.” Een zomerse transfer van Kluivert zou te vroeg zijn, oordeelt De Boer. “Justin is nog veel te wispelturig. Het ene moment is het alles, het andere niets.”

De Jong is evenmin klaar voor Barcelona, oordeelt de voormalig voetballer van de Spaanse topclub. “Simpelweg, zoals mijn broer Frank ook aangaf, omdat hij op zijn huidige positie als linker centrale verdediger nooit de top zal halen. Maar op het middenveld of voor de verdediging zou hij op termijn bij Barça, Manchester City of Bayern München kunnen uitgroeien tot een heel belangrijke speler.”

De Boer vindt dat Van de Beek van alle vier het best moet nadenken naar welke club hij wil, omdat hij ondersneeuwt in een team dat niet draait. “Donny moet bij de filosofie van een club passen, omdat hij minder specifieke kwaliteiten heeft dan Frenkie, Matthijs en Justin. Hij is een echte teamspeler. Qua mentaliteit is hij verder dan Frenkie en Justin.”