Dost luistert rentree op met goal; bizarre ontsnapping in blessuretijd

Bas Dost heeft zijn rentree opgeluisterd met een doelpunt. De van een ribblessure herstelde aanvaller kwam maandagavond voor het eerst sinds 31 januari weer in actie voor Sporting Portugal en kwam direct tot scoren tegen Tondela. Door een doelpunt in de 99e minuut wist Sporting uiteindelijk te winnen in Estádio João Cardoso Tondela (1-2).

Sebastián Coates groeide uit tot de held van Sporting, want de Uruguayaanse centrale verdediger schoot van dichtbij binnen nadat een verdediger van Tondela de bal tegen zijn eigen paal had gekopt. Door die treffer staat Sporting nu met 56 punten op een gedeelde tweede plaats in de Liga NOS en bedraagt de achterstand op FC Porto twee punten, al heeft de koploper nog een wedstrijd te goed.

Bas Dost is terug, EN HOE! ⚽👍 Geplaatst door voetbalzone op maandag 19 februari 2018

Sporting kwam na 26 minuten voor het eerst tot scoren: Dost kopte van dichtbij binnen na een uitstekende voorzet van Marcos Acuña en maakte zijn twintigste competitietreffer van het seizoen. Eerder had Miguel Cardoso de score namens Tondela geopend. Sporting moest na een uur door een tweede gele kaart voor Jérémy Mathieu verder met tien man, maar door Coates’ treffer wist men toch nog te winnen van de nummer elf van de Liga NOS.