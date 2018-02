Matchwinner Grigg kegelt Manchester City uit bekertoernooi

Manchester City kan het winnen van de quadruple vergeten. De koploper van de Premier League is hard op weg naar het kampioenschap en doet mee in de Champions League en EFL Cup, maar maandag strandde men in de FA Cup. Wigan Athletic, de nummer twee van de League One, bleek met 1-0 te sterk.

Will Grigg maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het DW Stadium, want de international van Noord-Ierland profiteerde van een inschattingsfout van Kyle Walker en schoof de bal buiten het bereik van Claudio Bravo in de verre hoek: 1-0. Geen speler maakte dit seizoen meer doelpunten in de FA Cup dan de 26-jarige Grigg: zeven stuks. De treffer kwam behoorlijk uit de lucht vallen, want Wigan had met name in de tweede helft weinig te vertellen tegen Manchester City en kwam amper aan de bal.

WILL GRIGG DOET HET! Wigan Athletic op 1-0 tegen Manchester City❗❗❗ Geplaatst door voetbalzone op maandag 19 februari 2018

In het eerste bedrijf slaagde Manchester City er ook al niet in om de dominantie om te zetten in een doelpunt en kreeg vooral mogelijkheden met schoten vanuit de tweede lijn. De eerste goede kans was zelfs voor Wigan: Grigg mikte na tien minuten in het zijnet. Kort voor rust moest Manchester City verder met tien man: Fabian Delph kreeg rood na een tackle op Max Power, tot ontsteltenis van Josep Guardiola. De manager haalde verhaal bij de arbitrage en zocht in de rust ook de confrontatie met collega-trainer Paul Cook.

Pep greep in en slachtofferde Leroy Sané ten faveure van Walker en bracht halverwege de tweede helft ook Kevin De Bruyne in de ploeg, want veel dwongen the Citizens met tien man niet af. Ook Wigan kwam er eigenlijk niet meer uit, maar negen minuten voor tijd was het dan toch raak toen Grigg zich tot de matchwinner kroonde. De Bruyne probeerde de paarshemden uit Manchester nog aan een replay te helpen, maar ook de Belg kon niet voorkomen dat Manchester City maandagavond zijn Waterloo vond.