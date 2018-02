Rakitic: ‘Hij is van wereldklasse en de belangrijkste speler voor Chelsea’

Barcelona is niet blij met de loting tegen Chelsea in de Champions League. Het duel tussen de koploper van Spanje en de regerend kampioen van Engeland is een van de meest aansprekende affiches in de achtste finales en dinsdag treffen beide clubs elkaar op Stamford Bridge. "We hadden liever dat Chelsea bovenaan de groep was geëindigd, zodat we nu niet tegen ze hoefden te spelen", gaf trainer Ernesto Valverde maandag toe.

De oefenmeester voegde er tijdens de persconferentie aan toe dat er 'nooit een goed moment' is om Chelsea te treffen. Hij heeft de Londenaren de afgelopen weken in de gaten te houden en is onder de indruk geraakt. "De laatste paar wedstrijden zijn ze steeds beter geworden. Met Eden Hazard, Álvaro Morata, Pedro en Willian beschikken ze voorin over veel kwaliteit. We hebben het over de regerend kampioen van Engeland. We zien uit naar de wedstrijd", citeerde de Engelse pers.

Valverde werd in de persruimte vergezeld door Ivan Rakitic. De middenvelder van Barcelona werd gevraagd naar Hazard, die driemaal scoorde in zijn laatste twee competitieduels. "Hazard is een speler van wereldklasse en de belangrijkste speler voor Chelsea. We moeten hem afstoppen, maar Chelsea bestaat niet alleen uit Hazard. We weten dat hij heel veel snelheid heeft als hij tegenover een verdediger staat. Hij is goed in vorm."