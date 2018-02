Lionel Messi wil tegen Chelsea einde maken aan langstlopende negatieve reeks

Chelsea en Barcelona nemen het tegen elkaar op in de achtste finale van de Champions League en voor een van beide grootmachten komt er na dit tweeluik een einde aan het avontuur in het miljardenbal. Barcelona is met een voorsprong van zeven punten ongenaakbaar koploper in LaLiga, terwijl regerend landskampioen Chelsea het met een vierde positie lastiger heeft in de Premier League. Opta blikt vooruit op het duel op Stamford Bridge, dinsdagavond vanaf 20.45 uur.

O Chelsea en Barcelona staan treffen elkaar voor de dertiende keer in de Champions League en vormen zo het op vier na meest voorkomende affiche in het miljardenbal. De laatste ontmoeting vond plaats in april 2012, toen Chelsea verspreid over twee wedstrijden met 3-2 won.

O Chelsea is ongeslagen in zijn laatste zeven Champions League-wedstrijden tegen Barcelona (twee overwinningen, vijf gelijke spelen)

O Barcelona is echter het sterkst in de knockout-ontmoetingen. De Catalanen elimineerden the Blues driemaal, terwijl het omgekeerde twee keer het geval was.

O Barcelona wist slechts een van zijn zes uitwedstrijden tegen Chelsea te winnen. De Spanjaarden waren in februari 2006 met 2-1 te sterk, verder werd er één keer gelijkgespeeld en vier keer verloren op Stamford Brigde. Barcelona heeft in Londen ook geen enkele keer de nul weten te houden.

O Chelsea gaat proberen om de kwartfinale van de Champions League voor het eerst sinds het seizoen 2013/14 te bereiken. The Blues wisten echter geen enkele van hun laatste zes knockout-wedstrijden te winnen (drie gelijke spelen en drie nederlagen).

O Barcelona werd voor het elfde seizoen groepswinnaar, de langst lopende reeks ooit in de Champions League.

O Barcelona is er echter in de afgelopen vier seizoenen slechts eenmaal in geslaagd om de halve finales te bereiken. In de zes seizoenen daarvoor schopten de Catalanen het elke keer minstens tot de halve finale van de Champions League.

O Barcelona is een van de vier teams die dit seizoen ongeslagen is gebleven in de groepsfase van de Champions League. De andere drie zijn Besiktas, Liverpool en Tottenham Hotspur.

O Barcelona heeft ook de beste defensieve statistieken dit seizoen in de Champions League. De Catalanen incasseerden slechts één doelpunt in zes wedstrijden.

O Barcelona heeft echter ook slechts één keer weten te scoren in zijn laatste vijf uitwedstrijden in de Champions League en dat ging om een eigen doelpunt van Sebastian Coates van Sporting Portugal.

O Eden Hazard heeft drie keer gescoord en twee assists geleverd in zijn laatste vijf Champions League-duels.

O Lionel Messi heeft 655 minuten tegen Chelsea gespeeld in de Champions League, maar heeft nog geen doelpunt gemaakt tegen the Blues. Tegen geen enkel ander team heeft hij zoveel minuten gespeeld zonder het net te vinden.

O Luis Suárez heeft in zijn laatste 791 minuten in de Champions League geen enkele keer gescoord, zijn langste doelpuntloze periode ooit in het toernooi. Zijn laatste goal maakte hij in maart 2017 tegen Paris Saint-Germain.

O Álvaro Morata en Luis Suárez zijn de twee spelers die dit seizoen in de Champions League het verst achterblijven bij hun verwachte aantal goals. Morata wist met 4,2 verwachte doelpunten slechts één keer te scoren en Suárez nul keer met een verwacht aantal goals van 3,1.