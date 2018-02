‘Man United wil partner voor Pogba en Matic ophalen bij Real Madrid’

Er doken afgelopen week geruchten op dat Manchester United aankomende zomer werk zou willen maken van de komst van Isco, Marco Asensio, Raphaël Varane en Toni Kroos en rond laatstgenoemde lijkt er daadwerkelijk wat te spelen. The Independent schrijft maandag namelijk dat de middenvelder van Real Madrid het belangrijke transferdoelwit moet worden voor the Red Devils.

Volgens de Engelse krant ziet José Mourinho Kroos niet als een vervanger voor Nemanja Matic of Paul Pogba, maar moet de Duits international juist tussen deze twee middenvelders in gaan opereren. Manchester United is, mede door het naderende pensioen van Michael Carrick, op zoek naar een sterke passer en Kroos past naar verluidt precies in dat profiel. Naast de 28-jarige Duitser staat overigens ook zijn jongere landgenoot Julian Weigl van Borussia Dortmund op het lijstje.

Hoewel Kroos sinds zijn komst naar het Santiago Bernabéu in 2014 geldt als een sleutelspeler, gelooft The Independent dat een vertrek van de middenvelder niet honderd procent uitgesloten is. De Koninklijke zou bereid zijn naar aanbiedingen voor enkele van zijn topspelers te luisteren zodat het in de zomer de benodigde miljoenen heeft om de selectie grondig op de schop te gooien en een aantal supersterren te halen.

Mourinho steekt in ieder geval niet onder stoelen of banken dat zijn club in de zomer de markt op gaat voor versterking op het middenveld: “We hebben een extra middenvelder nodig, aangezien we Carrick gaan verliezen. We hebben natuurlijk balans nodig in het elftal, dat heb ik maanden geleden al aangegeven. Jullie kunnen me van veel dingen beschuldigen, maar je kan niet zeggen dat ik tegen jullie gelogen heb. Als ik dingen niet wil zeggen, zeg ik ze ook niet, maar ik leid jullie ook niet in andere richtingen. Dus ik heb jullie verteld dat we niet naar spitsen of vleugelaanvallers kijken, maar naar een middenvelder”, legde hij vrijdag al uit tijdens een persconferentie.