Heerenveen licht optie in contract Schaars: ‘Ontzettend belangrijk voor ons’

SC Heerenveen heeft de optie in het aflopende contract van Stijn Schaars gelicht, zo maakt de Friese club via officiële kanalen bekend. Zodoende is de verbintenis van de middenvelder automatisch verlengd tot medio 2019. De 34-jarige Schaars speelt sinds de zomer van 2016 in het Abe Lenstra Stadion.

De middenvelder kwam destijds over van PSV en speelde eerder voor Sporting Portugal, AZ en Vitesse. Dit seizoen speelde Schaars voorlopig in alle competitiewedstrijden mee bij sc Heerenveen, waardoor hij op dit moment 24 duels achter zijn naam heeft staan. Hij was tot dusver goed voor drie doelpunten en drie assists. Vorig seizoen moest Schaars nog de nodige wedstrijden missen door een enkelblessure.

“Waar je in Nederland al snel oud bent, ben je in het buitenland een zeer ervaren speler”, zegt technisch manager Gerry Hamstra op de website van Heerenveen. “Daarom zijn wij hartstikke blij en trots dat we een gelouterde speler als Stijn Schaars, met een geweldige staat van dienst, in het Abe Lenstra stadion hebben lopen. Hij is ontzettend belangrijk voor ons, zowel op het veld als in de organisatie.”