‘Chinese eigenaar van AC Milan zit in ernstige financiële problemen’

Yonghong Li, de Chinese eigenaar van AC Milan, kan volgens de Corriere della Sera zijn schulden niet meer terugbetalen en is in principe failliet. Zijn middelen zullen geveild worden via Taobao, de Chinese versie van eBay. Daarnaast zou Li zijn aandelen in het verpakkingsbedrijf Zhuhai Zhongfu op last van schuldeisers moeten verkopen.

De 48-jarige eigenaar is sinds april 2017 officieel eigenaar van AC Milan, dat hij voor een bedrag van 740 miljoen euro overnam van Silvio Berlusconi. In de overname van i Rossoneri zou Li zelf ‘slechts’ honderd miljoen hebben ingebracht, terwijl het restant van het bedrag via investeringsmaatschappijen bij elkaar werd gebracht.

Nu zou Li die schuld niet meer kunnen terugbetalen, terwijl hij ook aangeklaagd is voor onbetaalde schulden bij twee banken. Om die reden zouden zijn middelen te koop zijn gezet op Taobao. In China is men daarnaast een onderzoek gestart naar het bedrijf van Li, Shenzhen Jie Ande, omdat men het faillissement maandenlang geheim heeft gehouden. Li was al niet meer in staat om zijn schulden terug te betalen op het moment dat de overname van AC Milan werd afgerond.