Arsenal maakt ‘record-deal’ bekend: ‘Het is de langstlopende samenwerking'

Arsenal en shirtsponsor Emirates zijn het eens geworden over een nieuw vijfjarig contract. Tot en met het seizoen 2023/24 prijkt het logo van de sponsor op de shirts van the Gunners. De club uit de Premier League maakt niet bekend om welk bedrag het gaat, maar spreekt op de clubwebsite wel van een ‘record deal’.

De vliegtuigmaatschappij is al sinds 2006 shirtsponsor van Arsenal en heeft jarne geleden ook de naam aan het stadion verbonden. “Onze samenwerking is de langstlopende in de Premier League”, reageert Ivan Gazidis namens de club. “Emirates is een geweldige partner voor Arsenal, een merk van wereldklasse en een globaal bereik. De nieuwe deal onderstreept hoe beide organisaties de relatie waarderen en hier profijt van hebben.”

In 2004 verbond Emirates de naam aan het nieuwe stadion van Arsenal, dat in ieder geval tot en met 2021 het Emirates Stadium heet. In 2006 verscheen het merk voor het eerst op het shirt van de club. “Onze samenwerking met Arsenal is een fantastische combinatie van twee globale merken en we zijn enorm verheugd dat we vijf jaar langer met elkaar doorgaan.”