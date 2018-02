‘De scheidsrechters haten mij en ik kan daar niets aan veranderen’

Diego Costa kreeg in de wedstrijd tegen Athletic Club (2-0) zijn derde gele kaart in acht wedstrijden voor Atlético Madrid. De spits, die in januari gepresenteerd werd door los Colchoneros, voelt zich naar eigen zeggen gezocht door het Spaanse scheidsrechterskorps.

Scheidsrechter José Luis Gonzalez gaf Diego Costa een gele kaart nadat de spits protesteerde. “Je kunt de herhaling bekijken, en alles analyseren, maar ik heb de grens niet overschreden. Ik heb het niet verdiend, maar er is op dit moment niets wat ik kan doen”, zegt Diego Costa in gesprek met AS. De spits wist in het duel met Athletic Club ook te scoren en bracht zijn totaal daarmee op vier treffers.

“De scheidsrechters haten mij en ik kan daar niets aan veranderen”, vervolgt de spits, die in zijn eerste competitiewedstrijd tegen Getafe twee gele kaarten ontving. “Sommigen geven mij een kaart voor de kleinste dingen, het maakt niet uit waarvoor. Tegen Athletic Club wilde de scheidsrechter mij hoe dan ook een kaart geven.”