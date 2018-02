Eiting niet jaloers: ‘Ajax heeft een plan me me, spreekt dat uit’

Carel Eiting speelde zondagmiddag zijn tweede competitiewedstrijd in het eerste elftal van Ajax. De twintigjarige middenvelder kwam na rust van het duel met PEC Zwolle n het veld voor Lasse Schöne, die al een beetje last had voor de wedstrijd. Eiting moet iets langer op zijn kans wachten dan generatiegenoten Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Justin Kluivert, maar dat vindt hij niet erg.

“Het is leuk dat er een paar jonge gasten opstaan, met een paar echte toppers erbij. Ik probeer ze achterna te gaan. Ajax heeft een plan met me, spreekt dat uit en ik heb dat vertrouwen ook. Jaloers op Matthijs, Justin en ook Frenkie de Jong ben ik zeker niet. Ik ben trots op ze en zie hun prestaties juist als motivatie”, zegt Eiting in gesprek met De Telegraaf. Met de middenvelder in het elftal won Ajax met 0-1 in Zwolle, dankzij een treffer van Klaas-Jan Huntelaar.

“Als je een helft mee kunt doen, is dat toch speciaal en ben je echt onderdeel van het team”, concludeert de jonge middenvelder. Het was voor Eiting zijn vijfde wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax. Eerder dit seizoen maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Excelsior zijn competitiedebuut voor de Amsterdammers. Dit seizoen maakt Eiting de nodige indruk bij Jong Ajax, dat momenteel koploper is in de Jupiler League.