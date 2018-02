Real Madrid wint spectaculaire ontmoeting met acht doelpunten

Real Madrid heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan. Vier dagen na de overwinning op Paris Saint-Germain in de Champions League zegevierde het team van Zinédine Zidane met 3-5 over Real Betis, dat het rustsignaal met een 2-1 voorsprong had bereikt. Marco Asensio nam twee van de vijf doelpunten in het Benito Villamarin voor zijn rekening. Cristiano Ronaldo pikte ook een goal mee en evenaarde daarmee een clubrecord.

Real Madrid startte goed aan de wedstrijd. Het team van Zidane zette goed druk zodra Betis de aanval opzocht en na elf minuten was het raak. Antonio Adán kon een krachtig schot van Cristiano Ronaldo maar half keren, waarna Asensio de bal in de rebound tegen de touwen kopte: 0-1. Het openingsdoelpunt zorgde er echter voor dat Betis alle schroom van zich afgooide en het bezoek op de eigen helft terugdrong.

In slechts vier minuten tijd slaagde Betis erin om voor de ommekeer te zorgen. Na een perfecte voorzet van Joaquin vanaf de linkerkant kopte Aïssa Mandi in de 33e minuut van dichtbij de gelijkmaker binnen: 1-1. Luttele minuten later was het weer raak. Een diagonale inzet van Junior Firpo kon half door Keylor Navas worden gekeerd, waarna Nacho Fernández zijn eerste eigen doelpunt als Merengue maakte. Een andere tegenvaller voor Zidane was het uitvallen van Marcelo, die zich liet vervangen door Theo Hernández.

Real Madrid stelde na rust echter orde op zaken. In de vijftigste minuut kopte Ramos een corner van Lucas Vázquez achter Adán en negen minuten later viel de 2-3. Daniel Carvajal stoomde aan de rechterkant op en hij bediende Asensio op maat. In de 65e minuut leek Cristiano Ronaldo het duel op slot te gooien. Hij kapte zijn tegenstander uit en schoot het leer hard achter Adán: 2-4. Hij evenaarde daarmee het record van een andere legende in het tenue van Real; Raúl was in het verleden ook in 264 duels trefzeker voor de hoofdstedelingen.

Betis kwam enkele minuten voor tijd nog terug tot 3-4; Sergio León werkte een heerlijke pass van Junior binnen. Het team van Quique Setien kreeg echter nog de 3-5 van Karim Benzema, die Ronaldo vlak voor tijd verving, om de oren: hij werkte een pass van Vazquez binnen. Door de zege op Betis, dat negende blijft, staat Real Madrid nu op 45 punten. De titelverdediger speelt komende woensdag het inhaalduel met stadsgenoot Leganés en kan bij winst voorbij nummer drie Valencia, dat 45 punten heeft, gaan.