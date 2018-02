Zidane: ‘Het is erg vermoeiend om trainer te zijn, zeker bij Real Madrid’

Real Madrid kent een teleurstellend seizoen in LaLiga en de positie van Zinédine Zidane is daardoor al enkele weken onderwerp van speculatie. Afgelopen week werd er in de Champions League wel met 3-1 gewonnen van Paris Saint-Germain, waardoor de Koninklijke in ieder geval kans houdt op één hoofdprijs dit seizoen. Zidane zelf lijkt echter ook niet van plan om jaren aan het roer te blijven staan in het Santiago Bernabéu.

“Het is erg vermoeiend om trainer te zijn en dat geldt zeker voor een club als Real Madrid. Het moment van verandering zal er op een gegeven moment komen, voor zowel de spelers als de coach, maar op dit moment is dat nog niet gebeurd”, legt de oud-speler van Real Madrid uit in gesprek met AS. Zidane wil zich in eerste instantie vooral richten op de aankomende maanden, zo laat hij weten.

“Ik wil het einde van het seizoen bereiken, verder denk ik nergens aan. Ik ben ook niet geïnteresseerd in andere gesprekken die niets met mijn dagelijkse taak te maken hebben”, sluit de Fransman af. Real Madrid staat momenteel op de vierde plaats in LaLiga en heeft een achterstand van twintig punten op koploper Barcelona, dat wel twee wedstrijden meer gespeeld heeft. Leganés maakte eind vorige maand een einde aan de Copa del Rey-deelname van de grootmacht, dat zich wel een goede uitgangspositie heeft verschaft om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.