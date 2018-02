Messi scoorde nog nooit tegen Chelsea: ‘Hopelijk blijft dat zo’

Een van de krakers uit de achtste finales van de Champions League is het affiche tussen Chelsea en Barcelona. De regerend kampioen van Engeland en de huidige koploper van Spanje treffen elkaar dinsdagavond eerst op Stamford Bridge. Antonio Conte ziet uit naar de wedstrijd en hoopt dat Chelsea er opnieuw in slaagt om Lionel Messi te beteugelen. In acht duels met the Blues scoorde de Argentijn nog nooit.

"Het verleden is niet belangrijk", vertelt Conte, als hem wordt gevraagd naar de statistiek. "Ik hoop wel dat we die traditie kunnen voortzetten. Maar we hebben het over een fantastische speler waar we alleen maar respect voor kunnen hebben. Messi is een van de beste spelers ter wereld, maar we moeten niet slechts bezig zijn met één voetballer. Messi kan heel gevaarlijk worden, ook als je hem continu dekt", benadrukt de Italiaan op de website van Chelsea.

Voor Cesc Fàbregas, kind van de club bij Barcelona, wordt het zeker een speciale wedstrijd. "Het is mijn thuisbasis, het is de club die ik al mijn hele leven steun. Om die reden wordt het emotioneel, ja. Maar als je op het veld staat, dan verdwijnt dat volledig. Dat gebeurde ook toen ik voor Arsenal speelde", geeft hij aan. Zijn contact met zijn ex-ploeggenoten is de laatste jaren verwaterd. "Ik sprak sommige jongens vrijwel iedere dag. Maar nu spreken we minder vaak. Dat komt door het voetbal, denk ik."

"Het is nog steeds een fantastische ploeg. Maar als wij de eerste fase kunnen doorstaan en onszelf niet opzadelen met te veel druk, dan kunnen we ze pijn doen", aldus de middenvelder. Conte denkt er hetzelfde over. "We hebben een perfecte wedstrijd nodig en moeten op het veld de juiste beslissingen nemen. Barcelona is fantastisch in balbezit, maar zonder de bal kunnen ze zwaktes tonen. Die moeten we uitbuiten."