Valverde verklaart absentie Coutinho: ‘We zullen iets erop verzinnen’

Niet Philippe Coutinho maar Andrés Iniesta verscheen zaterdagmiddag in de basisopstelling van Barcelona voor Eibar (0-2 winst). Een enigszins opmerkelijke keuze van Ernesto Valverde, daar komende dinsdag de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea op het programma staat en de recordaankoop dit seizoen niet speelgerechtigd is voor de Catalanen in het Europees toernooi.

“Ik denk dat het het beste was voor mijn team om hier te proberen te winnen”, legde Valverde na afloop van het duel in Ipurua uit. “Vorige week startte Coutinho en Iniesta niet. Daarom startte hij vandaag (zaterdag, red.). Het klopt dat we dinsdag een wedstrijd spelen, maar voor mij was dit duel het belangrijkste.” Coutinho kwam uiteindelijk na 63 minuten in het veld, als vervanger van Iniesta.

FC Barcelona leidt al snel in het authentieke stadion van SD Eibar! Wat een heerlijke pass! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 februari 2018

“Ik weet dat Coutinho dinsdag niet kan spelen, maar we zullen iets erop verzinnen.” Barcelona, dat inmiddels al 31 competitieduels op rij ongeslagen is, zegevierde dankzij doelpunten van Luis Suárez en Jordi Alba en staat hierdoor tien punten los van Atlético Madrid. De nummer twee van LaLiga speelt zondag echter nog in eigen huis tegen Athletic Club.

Barcelona kwam in de voorgaande competitieduels met Espanyol (1-1) en Getafe (0-0) niet tot winst. “Daarom was winnen zeer belangrijk”, benadrukte Valverde. “Eibar heeft een manier van spelen die je dwingt om ook op een andere manier te spelen. Iedereen heeft het hier moeilijk. Zelfs Atlético kon hier pas in de laatste minuut winnen. Dit was een goede test voor dinsdag. We hadden het moeilijk, Eibar verkeert in vorm en hopelijk komt dat dinsdag van pas. Ook al is het een andere competitie.”