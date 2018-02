Buijs heeft al versterking voor Groningen op het oog: ‘Gok à la El Khayati’

FC Groningen is met Ahmad Mendes Moreira in gesprek. Danny Buijs, die vanaf 1 juli voor de selectie staat, is nu coach van Kozakken Boys en neemt zijn huidige sterspeler graag mee. De 22-jarige aanvaller staat welwillend tegenover een overstap naar het Noordlease Stadion. "Er is nog niets definitief, maar er zijn gesprekken gaande."

Mendes Moreira hoopt dat Buijs een succesvolle periode bij FC Groningen tegemoet gaat. “Het is een heel mooie stap voor hem, het is hem gegund”, vertelde de aanvaller aan FOX Sports. “Als je ziet wat hij de afgelopen vier jaar heeft gepresteerd en nu ook weer in de Tweede Divisie. Dan ben ik zeker trots op hem.”

Voor de 35-jarige Buijs is het zijn eerste trainersklus in het betaald voetbal. De voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Groningen heeft voor twee jaar getekend. Buijs speelde tussen 2004 en 2006 77 duels voor Groningen. Hij krijgt naast Hennie Spijkerman, die voor één seizoen heeft getekend, ook de huidige assistent-trainer Peter Hoekstra en keeperstrainer Bas Roorda in zijn technische staf.

Buijs ziet Nasser El Khayati, die ook bij Kozakken Boys speelde, van ADO Den Haag als voorbeeld wat betreft Mendes Moreira als versterking voor FC Groningen. "Ik zou hem er wel bij willen hebben. Ik zou wel à la El Khayati de gok aangaan. Net zoals het met mij een gok is. Als het een keertje niet goed uitpakt, jammer. Maar deze jongens willen wel dolgraag voor een bvo spelen. Hij zal er alles aan doen dus daar kan je je eigenlijk geen buil aan vallen."