Bizarre buitenspellijnen zorgen voor hilariteit: ‘Ik wil gewoon de waarheid’

Er was zaterdagavond veel te doen over een afgekeurd doelpunt van Juan Mata in het bekerduel tussen Huddersfield Town en Manchester United (0-2). De Spanjaard dacht de voorsprong voor the Red Devils op slag van rust te verdubbelen bij een 0-1 stand, maar kreeg enkele minuten later te horen dat videoscheidsrechter Neil Swarbrick zijn doelpunt afkeurde wegens buitenspel.

De beelden die vervolgens werden uitgezonden, leidden tot hilariteit en vraagtekens. Er waren buitenspellijnen te zien die krom liepen en scheef stonden. De arbitrage ontkent volgens BT dat op basis van die lijnen een besluit werd genomen: de videoscheidsrechter zou wel degelijk rechte lijnen hebben gezien. Ook op basis van die rechte lijnen was het niet onomstotelijk vast te stellen of er sprake was van buitenspel. José Mourinho vond het geen fijne situatie, vertelt hij na afloop aan de BBC.

"Je maakt een doelpunt, maar je twijfelt of je moet juichen", beschrijft de Portugees zijn gevoelens. "Ben je blij of niet? Ik was op dat moment niet blij, want ik zag dat scheidsrechter Kevin Friend zijn oortje aanraakte. Ik wist dat er iets aan de hand was. Dat is geen fijn gevoel. Als de beslissing terecht is, dan ben ik ook superblij als ik benadeeld word. Ik wil gewoon de waarheid. Soms is die in het voordeel van mijn team en soms niet. Ik weet niet of deze beslissing correct was. Ik heb er een en ander over gehoord."

De analytici op tv zetten grote vraagtekens bij de beslissing om het doelpunt af te keuren. "Ik heb sommigen horen zeggen dat de grensrechter het goed zag", zegt Mourinho zelf, doelend op het feit dat de grensrechter het doelpunt niet annuleerde. "De VAR is volgens mij een experimenteel middel. In Portugal wordt het iedere wedstrijd gebruikt, dus ik ken de voor- en nadelen. De slechte aspecten moeten verdwijnen. Het moet een perfect systeem worden."