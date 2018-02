Fenerbahçe meldt zich naast Galatasaray na zege op degradatiekandidaat

Fenerbahçe heeft zaterdagmiddag tegen Alanyaspor geen fout gemaakt in de strijd om de koppositie in de Turkse Süperlig. De topclub uit Istanbul stond door twee snelle treffers op rij na een klein halfuur al met 2-0 voor en bouwde die marge na de rust uit naar een uiteindelijke 3-0 zege. De Gele Kanaries komen door hun overwinning qua puntenaantal op gelijke hoogte met koploper Galatasaray, dat zondag op bezoek bij Kasimpasa echter wel weer de kans krijgt om uit te lopen.

Fenerbahçe trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe en Alanyaspor moest nadat het de eerste twintig minuten nog stand wist te houden toch al snel capituleren. Mathieu Valbuena vond Giuliano met een steekbal in het strafschopgebied, waarna de Braziliaan Rémy Rou omspeelde en de bal in een leeg doel kon prikken. Lang had de Franse doelman niet om van deze domper te herstellen, aangezien hij het leer acht minuten later opnieuw uit zijn doel moest vissen.

Aatif Chachechhouhe stormde vanaf de rechterkant de zestien in en vond de vrijstaande Fernandão, waarna het voor de aanvaller een klein kunstje was om raak te schieten. Fenerbahçe bereikte vervolgens zonder al te veel problemen de rust en gooide het duel na een uur spelen via Giuliano definitief in het slot. De middenvelder mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding op Souza en stuurde Rou beheerst de verkeerde hoek in.

Sivasspor - Osmanlispor 3-2

Robinho hielp Sivasspor in de middag aan een krappe overwinning op Osmanlispor, de nummer voorlaatst van de Süper Lig. De Braziliaan schoof de bal na 24 minuten binnen voor de 1-0 en tekende na 82 minuten voor de 2-2 door na voorbereidend werk van Cyriac Gohi Bi met links hoog af te drukken. Tussendoor hadden Sokol Cikalleshi en Musa Cagiran (strafschop) voor de doelpunten voor de bezoekers gezorgd. Het leek zodoende bij 2-2 te blijven in het Yeni Sivas 4 Eylül Stadion, maar in de eerste minuut van de blessuretijd maakte Gohi Bi er na een steekpass van Robinho 3-2 van. De Moedigen staan door de driepunter met 34 punten op de zesde plaats in de Süper Lig.