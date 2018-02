‘Ik denk er wel een klein beetje over na, maar ik focus me op Ajax’

Noussair Mazraoui maakte onlangs zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. De twintigjarige middenvelder genoot van zijn eerste speelminuten in de Johan Cruijff ArenA, toen hij in het duel met NAC Breda (3-1) kort voor tijd in het veld kwam. “Toen ik mijn trainingspak uitdeed en klaar was om in te vallen keek ik even het stadion in”, herinnert Mazraoui zich in gesprek met AT5.

“Toen ik erin kwam kreeg ik applaus. Het is onbeschrijfelijk. Spanning? De spanning is iets minder omdat ik weinig minuten speelde en dus weinig fout kon doen”, zegt de jonge middenvelder. Ook in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (2-4) kreeg hij speelminuten van trainer Erik ten Hag. “Bij het eerste ben ik nog bescheiden, omdat ik er pas bij ben.”

“Ik denk wel dat als ik meer minuten maak en de jongens beter ken, ik wat losser kom en wat meer Amsterdamse bluf kan laten zien”, vervolgt Mazraoui, die jeugdinternational voor Marokko is. Hij kan nog overstappen naar Oranje. “Dat wil ik nog niet zeggen. Het is nog te vroeg, dat kan ik nog niet weten. Ik denk er wel een klein beetje over na, maar ik focus me op Ajax en de rest is voor mij bijzaak.”