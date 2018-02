‘Arrogante PSV'er’: 'Mensen willen slecht over me praten, ze kennen me niet'

Het talent van Steven Bergwijn is bij PSV onomstreden geweest, maar de buitenwacht heeft nog niet vaak kunnen genieten van de kwaliteiten van de aanvaller. Afgelopen weekend deed de jongeling van zich spreken met twee goals tegen Sparta Rotterdam (1-2). Hij vierde een treffer met een hand achter zijn oor, naar eigen zeggen omdat hij werd uitgescholden door fans van Sparta.

Verschillende analisten kwalificeerden de actie van Bergwijn als onterechte arrogantie van een gekrenkt talent na wat kritiek, maar Bergwijn zei dat het gebaar bedoeld was voor het thuispubliek. "Mensen willen vaak slecht over me praten. Ze kennen me niet", begint Bergwijn in gesprek met Voetbal Inside. "Ik lees dat ze me een arrogante jongen vinden, maar als je me kent, weet je dat dat helemaal niet zo is."

"Ik ben niet boos op jullie. Ik werd na de 1-1 uitgescholden uit het niets, vandaar het gebaar", vervolgt de vleugelspeler, die toegeeft dat het soms moeilijk is om je als jonge voetballer in te houden op het veld. "Soms wel. Het is emotie. Soms is het vervelend. Achteraf dacht ik: ik had het niet moeten doen. Gewoon laten gaan. De goal is eigenlijk al pijnlijk genoeg voor ze."

Bergwijn, die wordt gelinkt aan transfers naar onder meer Torino, Everton en Tottenham Hotspur, gelooft in zijn eigen kunnen. "Ik denk wel dat ik er wat van kan, anders speel je niet bij een van de beste clubs van Nederland. Ik ben er nog niet, er moet nog veel gebeuren. Op een dag komt alles eruit. We zullen het zien", besluit Bergwijn.