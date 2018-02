‘Het zal niet lang duren voordat ik op het gewenste Ajax-niveau zit’

Ajax trok eind vorige maand 5,5 miljoen euro uit om Rasmus Kristensen op te pikken bij FC Midtjylland en de rechtsback maakte ruim een week geleden tegen Roda JC Kerkrade zijn debuut voor de Amsterdammers. De Deen, die als iedereen bij Ajax achterin fit is nog niet lijkt te hoeven rekenen op een basisplaats, geeft aan dat zijn eerste maanden vooral een gewenningsperiode zullen zijn.

De manier van verdedigen in het team van Erik ten Hag is vooralsnog anders dan hij gewend was bij de werkgever van Rafael van der Vaart: “Zeker het verdedigend positioneren, de manier waarop er hier verdedigd wordt. Ik was het in Denemarken gewend om met vijf verdedigers te spelen, met mij als vleugelverdediger. Ik ben nog niet gewend aan het spelen in een viermansverdediging en de constante één-tegen-één duels”, legt hij uit aan FOX Sports.

De twaalfvoudig Deens jeugdinternational, die een contract tot medio 2022 heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA, moet zich dus aanpassen aan het spel van zijn nieuwe club en zich andere automatismen aanleren. Hij verwacht echter snel aan te kunnen haken bij zijn nieuwe ploeggenoten: “Ik weet zeker dat dat niet lang zal duren voordat ik op het gewenste niveau zit.”