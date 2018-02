Lof voor ‘achttienjarige’ Robben: ‘Fascinerend om te zien, geweldig rolmodel’

Niklas Süle is gelukkig bij Bayern München. De centrale verdediger, die afgelopen zomer voor minimaal twintig miljoen euro over werd genomen van TSG Hoffenheim, zegt in gesprek met AZ dat hij het wel ziet zitten om zijn hele leven actief te zijn voor de Duitse topclub: "Op het moment kan ik me niets anders voorstellen dan Bayern."

De 22-jarige Duitser is verrast dat hij dit seizoen al tot 26 wedstrijden is gekomen voor der Rekordmeister. "Als iemand mij van tevoren had verteld dat ik zoveel zou spelen en dat de trainer (Jupp Heynckes, red.) zoveel vertrouwen in mij had, had ik het niet geloofd." Süle wil niets meer weten van mensen die kritiek hadden op de zomerse overstap: "Ik ben niet geïnteresseerd in wat sceptici te melden hebben."

"Ze zeiden dat ik volledig fout zat door voor Bayern te kiezen. Maar ik hoefde aan niemand iets te bewijzen, alleen mijzelf", vervolgt Süle, die veel bewondering heeft voor Arjen Robben: "Als je geen goede dag hebt, laat Robben je dat weten. Het is fascinerend om te zien dat een speler die in de Champions League-finale van 2013 de beslissende treffer maakte, nog zo aan zichzelf werkt. Als een achttienjarige die net bij de profs is aangesloten. Een geweldig rolmodel voor mij."