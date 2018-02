Ajax komt met contractnieuws: ‘Van der Sar is echt een idool’

Dominik Kotarski heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De achttienjarige doelman komt per 1 juli 2018 tot medio 2023 vast te liggen in de Johan Cruijff ArenA, zo maakt de huidige nummer twee via de officiële kanalen bekend.

“Het is een heel mooie dag voor me. Dat ik het shirt uit handen van Edwin van der Sar mag ontvangen, is een grote eer. Hij is echt een idool”, aldus Kotarski, die momenteel nog tot 2020 vastligt. De international van Kroatië Onder-17 kwam in juli over van Dinamo Zagreb en speelde eerder in de jeugd bij NK Tondach.

“Natuurlijk moet ik me eerst aanpassen aan mijn nieuwe omgeving. Maar ik heb zin om me te bewijzen, om te gaan trainen en wedstrijden te spelen. Ik heb Jong Ajax gevolgd de afgelopen periode. Er loopt heel veel kwaliteit rond, ik denk echt dat we kans maken op de titel”, aldus Kotarski.