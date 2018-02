Bayern heeft begaafde middenvelder na drie maanden terug voor cruciale fase

Bayern München heeft met een cruciale fase in zicht positief nieuws ontvangen uit de ziekenboeg. Thiago Alcántara is volledig hersteld van een hamstringblessure die hem sinds november aan de kant houdt en zal zaterdagmiddag in het competitieduel met VfL Wolfsburg aan de aftrap verschijnen, zo bevestigt trainer Jupp Heynckes vrijdag tijdens zijn wekelijkse perspraatje.

De Spaanse middenvelder viel op 22 november van het vorig jaar in de Champions League-wedstrijd tegen Anderlecht geblesseerd uit en kwam sindsdien niet in actie. Heynckes ziet er echter geen probleem in als de technicus zaterdag tegen Wolfsburg in de basiself start. "Hij zal vanaf het begin spelen, zo heb ik reeds aangekondigd", wordt de ervaren oefenmeester geciteerd door diverse Duitse media. "Thiago heeft de laatste twee weken deelgenomen aan de groepstraining."

De terugkeer van Thiago komt precies op het juiste moment voor Bayern. De Duitse recordkampioen gaat momenteel weliswaar soeverein aan kop in de Bundesliga, maar vervolgt aankomende week ook zijn Champions League-campagne. Bayern speelt dinsdagavond op eigen veld het eerste duel met Besiktas in de achtste finales van het miljardenbal.

Met de terugkeer van Thiago, die bezig is aan zijn vijfde seizoen in de Allianz Arena, heeft Heynckes er weer een optie bij op het middenveld. "Enerzijds is het een luxeprobleem, maar aan de andere kant is het ook aan de trainer om de situatie te managen", legt hij uit. "Het is wel belangrijk dat ik de spelers die ik buiten het elftal laat tekst en uitleg geef over mijn keuzes."