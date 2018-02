Real Madrid met 120 miljoen euro naar Old Trafford

Gennaro Gattuso kan een nieuw contract bij AC Milan tegemoet zien. De veertigjarige trainer was eerder werkzaam in de jeugd van de club en schoof met dat contract door naar de hoofdmacht, waardoor hij de slechtstbetaalde trainer uit de Serie A is. (La Repubblica)

Joe Hart wil komende zomer definitief bij Manchester City vertrekken en naar het buitenland gaan. De doelman is inmiddels ook zijn basisplaats bij tijdelijk werkgever West Ham United kwijtgeraakt. (The Sun)