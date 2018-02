Meespelen Mauro Júnior lijkt garantie voor zege PSV op Heerenveen

In de jacht op de landstitel krijgt PSV zaterdagavond bezoek van sc Heerenveen. De ploeg van trainer Phillip Cocu krijgt de laatste weken veel kritiek op het spel, maar blijft wel de punten in de wacht slepen. Heerenveen presteert in 2018 wisselvallig en hoopt op een stunt in het Philips Stadion.

O PSV verspeelde sinds de zomer van 2015 meer punten in de Eredivisie tegen Heerenveen dan tegen elk ander team.

O In eigen huis verloor PSV deze eeuw slechts één van de zeventien competitiewedstrijden tegen Heerenveen; de Eindhovenaren scoorden in deze wedstrijden gemiddeld 2,9 keer per ontmoeting.

O Heerenveen heeft tegen geen team een langere huidige reeks competitieduels waarin het tot scoren kwam dan tegen PSV (16, gelijk met Willem II).

O De Eindhovenaren wonnen dit seizoen tien keer met het minimale verschil, de laatste keer dat PSV dat vaker deed in een compleet Eredivisie-seizoen was in het seizoen 2005/06.

O Luuk de Jong, die zeven keer scoorde en één assist gaf in zijn laatste zes duels in het Philips Stadion, was in het seizoen 2017/18 bij slechts twee competitietreffers minder betrokken (13) dan in 2016/17 (15).

O Geen speler speelde dit seizoen zoveel wedstrijden zonder in die duels ook maar een punt te verspelen als Mauro Júnior (8).

O Enkel Feyenoord (50) kreeg dit Eredivisie-seizoen minder schoten op doel tegen dan Heerenveen in uitduels (51, net als FC Utrecht); toch wonnen de Friezen slechts één van de laatste acht uitwedstrijden.

O In 2018 kwam alleen Manu García (34) tot meer succesvolle dribbels in de Eredivisie dan Arber Zeneli (22, net als David Neres), gevolgd door Martin Ödegaard en Steven Bergwijn (21).

O Reza Ghoochannejhad was verantwoordelijk voor vier van de laatste vijf doelpunten die Heerenveen maakte tegen PSV in de Eredivisie; hij scoorde tegen de Eindhovenaren minstens twee keer vaker dan tegen iedere andere ploeg (4 goals).

O Jurgen Streppel pakte met Heerenveen gemiddeld 1,0 punt per uitduel in de Eredivisie (30 in 29); het laagste gemiddelde voor een Heerenveen-trainer sinds Fritz Korbach (1990/91 - min. 10 uitduels, 0,5 per duel).