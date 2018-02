NAC-middenvelder 'niet normaal, gruwelijk': ‘Zoveel voetbalverstand'

Mats Seuntjens keert zaterdagavond voor het eerst sinds zijn vertrek bij NAC Breda terug op het veld van het Rat Verlegh Stadion. De middenvelder maakte in de zomer van 2016 transfervrij de overstap naar AZ, nadat de Bredanaars waren gedegradeerd uit de Eredivisie. Eerder dit seizoen werd Seuntjens tijdens AZ – NAC (2-1) uitgefloten door een deel van de aanhang van de uitsupporters, zaterdag hoopt de 25-jarige geboren Bredanaar op een warmer ontvangst.

"Laten we ophouden met gek doen. Het zou fijn zijn als iedereen normaal doet”, zegt Seuntjens in gesprek met BN DeStem. Hij heeft veel waardering voor de ploeg van trainer Stijn Vreven. "Kijk naar het team dat NAC nu heeft; ze spelen hartstikke mooi. Die García is niet normaal man, gruwelijk. Zoveel voetbalverstand, echt goed. Hij kan zeker mee in de Nederlandse top.”

Seuntjens groeide bij NAC uit tot vaste waarde, maar was, ondanks dat hij een kind van de club is en in Breda geboren werd, nooit heel populair bij de supporters. "Ik weet dat ik een impulsief karakter heb, maar bij mij is een verkeerd beeld ontstaan. Als een actie mislukt, lijkt het alsof ik ongeïnteresseerd ben. Dat is niet zo. Mijn vrouw zei al: 'Straks word je weer uitgefloten, terwijl het mooi en leuk zou moeten zijn'. Ik heb me voorgenomen me niet te laten provoceren. Mijn moeder hoopt echt dat supporters niet fluiten of schelden", aldus Seuntjens. "Daar heeft niemand wat aan. Ik ben een jongen uit Breda, een jongen van NAC en ben een van hen.”