‘Iniesta denkt ondanks contract voor het leven na over exorbitant aanbod’

Andrés Iniesta tekende in oktober vorig jaar een contract voor het leven bij Barcelona, maar het is niet uitgesloten dat hij de deur in Camp Nou al aankomende zomer achter zich dicht zal slaan. Het Catalaanse Sport pakt vrijdagochtend uit met het verhaal dat de 33-jarige middenvelder een vertrek naar de Chinese Super League serieus overweegt.

Er zou bij Tianjin Quanjian een exorbitant salaris klaarliggen voor de Spaans international. De club van onderen Axel Witsel en Alexandre Pato zou bereid zijn Iniesta op jaarbasis 35 miljoen euro uit te keren. Er zou al sinds afgelopen december contact bestaan tussen Tianjin en Iniesta en de balvirtuoos zou zelf niet geheel onwelwillend staan tegenover een lucratief avontuur in het Aziatische land.

Iniesta is weliswaar bezig aan een prima seizoen bij Barcelona, dat soeverein koploper is in LaLiga en daarnaast ook nog altijd kans maakt op de Copa del Rey en Champions League, maar beseft evenwel dat de kans groot is dat hij een dergelijke aanbieding niet meer zal krijgen tijdens zijn spelersloopbaan. De wereldkampioen heeft de knoop over zijn sportieve toekomst voorlopig nog niet doorgehakt, maar Barcelona zal zijn transferwens niet in de weg staan.

Het aflopende contract van Iniesta werd enkele maanden geleden door Barcelona omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd, maar de Spaanse grootmacht zou iedere beslissing respecteren, vanwege de verdiensten van de middenvelder voor de club. Iniesta is al zijn gehele carrière actief bij Barcelona en heeft inmiddels een uitpuilend palmares, met onder meer acht landstitels en vier eindzeges in de Champions League.