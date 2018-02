‘Dijks tekent riant contract in Italië na keuring in grootste geheim’

Mitchell Dijks verkast zo goed als zeker na dit seizoen transfervrij naar Bologna, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Volgens het dagblad zijn het management van de linksback van Ajax en de Serie A-club ‘op een haar na rond’ over een verbintenis voor vijf seizoenen. Dijks heeft eind januari zelfs al een medische keuring bij de Italianen ondergaan.

De ochtendkrant verzekert dat Dijks afgelopen maand in de startblokken stond om een wintertransfer te maken als Adam Masina van Bologna naar RB Leipzig zou gaan. Die transfer ketste op het laatste moment af. De 25-jarige linksback van Ajax onderging toentertijd ‘in het grootste geheim’, middenin de nacht, een keuring in het plaatselijke ziekenhuis.

Dijks werd in de tweede helft van afgelopen seizoen aan Norwich City verhuurd. Een definitieve overgang bleef uit, evenals een zomers vertrek bij Ajax. Meerdere clubs toonden weliswaar interesse, maar uiteindelijk blokkeerde Ajax een transfer, omdat men er destijds niet in slaagde een nieuwe linksback aan te trekken.

Na de winterse komst van Nicolas Tagliafico en met de terugkeer van Nick Viergever is de kans op speeltijd voor Dijks in Ajax 1 nihil. Hij speelt zodoende noodgedwongen nog een half jaar bij (Jong) Ajax. Volgens De Telegraaf gaat Dijks ‘een riant salaris’ bij de nummer dertien van de Serie A opstrijken en kwam hij mede vanwege zijn snelheid en lengte in beeld als nieuwe impuls voor de defensie.